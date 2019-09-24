Son Dakika Haberleri: Kulp'ta şehit yakınları ile HDP'liler arasında gerginlik
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kulp'ta şehit yakınları ile HDP'liler arasında gerginlik

49 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivilin yakınları ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı.

Kulp'ta şehit yakınları ile HDP'liler arasında gerginlik, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivilin yakınları ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı.


Diyarbakır'dan gelen bir grup HDP'li, Kulp Belediyesi'ne kayyum atamasına tepki göstermek için toplandı. Bu sırada HDP'liler, bölgede bulunan şehit yakınlarına, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret ettikleri nedeni ile hakaretlerde bulundu. Şehit yakınlarının da karşılık vermesi sonrası olay büyüdü. Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile kalabalık dağıtıldı.


Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Terör örgütü PKK mensupları tarafından 12 Eylül'de Kulp ilçe kırsalında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 sivil şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kulp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski terörist kadından, PKK ile HDP arasındaki ilişkiyle ilgili çarpıcı iddialar: Bağlantısı olmayan yer almıyor
Diyarbakır Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 17:55:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulp'ta şehit yakınları ile HDP'liler arasında gerginlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]