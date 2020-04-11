Kulp'ta sokağa çıkma yasağına uyuldu - Son Dakika

Kulp'ta sokağa çıkma yasağına uyuldu
6 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuldu.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuldu.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Polis ekipleri yasağın başlamasının ardından ilçe genelinde kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:26 Kaynak: AA
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