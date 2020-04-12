Kulp'ta sokak ve caddelerde sessizlik hakim - Son Dakika

Kulp'ta sokak ve caddelerde sessizlik hakim
6 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuluyor.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuluyor.
Sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasının ardından halkın ekmek ihtiyacı ilçe merkezinde faaliyetini sürdüren fırınlar aracılığıyla karşılanıyor.
Sokağa çıkma yasağına ilçe halkının uyması dolayısıyla cadde ve sokaklar sesizliğe büründü.
Polis ekipleri ilçe genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Kulp-Diyarbakır ile Kulp- Muş kara yollarında araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:56 Kaynak: AA
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