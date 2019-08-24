Son Dakika Haberleri: Kulp'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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Kulp'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

53 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kulp'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yaylak köyünde Burhan Gündüz'ün kullandığı plakası öğrenilemeyen pikap şarampole yuvarlandı.

Kazada, Tahsin Gündüz hayatını kaybederken 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır, Yaylak, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:34 Kaynak: AA
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