Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu - Son Dakika
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Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

6 saat önce

Kulp'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu, System.String[]

Kulp'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Kaymakam Mustafa Gözlet başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156, 0412-831 2242 ve 0412-831 2554 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere, yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilmiştir." denildi.

Mustafa Gözlet, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:58 Kaynak: AA

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