Kulp'ta yıldırım düştü, 6 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Kulp'ta yıldırım düştü, 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kulp ilçesi Ağaçkorur Mahallesi'ne bağlı Panak Kümeevleri mevkiinde ikamet eden Müzeydin Torun isimli besici hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Hayvanlar mera alanlarında otlarken aniden bastıran yağış ile birlikte hayvanların üzerine yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu. Geçimlerini hayvancılıkla sağlamaya çalışan Müzeydin Torun, "Ben 11 nüfuslu bir aileyim, aynı zamanda eşim hasta ve yatalak. Kaldığımız yerleşim yerimiz dağlık bir yapıya sahip olduğu için tarım alanlarımız çok kısıtlıdır, biz de hayvancılık yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bana ait hayvanları evimizin ilerisinde bulunan mera alanlarımızda otlatıyordum. Aniden bastıran yağmurla birlikte hayvanların üzerine yıldırım isabet etti. Tek geçim kaynağımız olan 6 büyükbaş hayvanımın telef olmasına neden oldu. Hayvanlarımın telef olmasıyla birlikte ne yapacağımızı da şaşırdık, yetkililerden ve hayırseverden bizlere yardım etmelerini istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 03:11 Kaynak: İHA
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