Kulp ilçesinde mezarlık yolundaki yol yapım çalışmaları tamamlandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesine bağlı yol yapım ekiplerince, ilçeye bağlı Merkez Eski Mahalledeki Mezarlık Caddesinde yapılan betonarme yol ulaşıma açıldı.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede alt yapı çalışmalarının bitmesiyle yol yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Mahalle sakinlerinin talebini dikkate alarak Mezarlık Caddesi'nde de betonarme yol yaptıklarını dile getiren Gözlet, Kulplu vatandaşların talep ve önerilerini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kulp'ta yol yapım çalışmaları - Son Dakika