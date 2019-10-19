Son Dakika Haberleri: Kulp'ta yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kulp'ta yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Kulp'ta yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

2 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kulp'ta yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi Derecik mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesinden yolcularını alan yolcu minibüsü ilçeye 30 kilometre uzaklıkta Derecik mezrası civarında aşırı yağıştan dolayı şarampole uçtu. Yaşanan trafik kazasında Fatma Ayana (38) ile Ramazan Can (37) hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından Kulp ve Diyarbakır'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kulp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
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