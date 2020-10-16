Kulp'ta yolda oluşan göçüklere karşı fore kazık çalışması - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi Diyarbakır Caddesinde yolda oluşan göçüğe kalıcı çözüm için fore kazık çalışması başlattı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince programa alınıp, projelendirilen çalışmaya ilçede başlandı.

Kaymakam Gözlet, ilçede fiziki yapı itibarıyla sürekli tekrarlanan göçüğe kalıcı çözüm bulunması için çalışmalara başlandığını belirterek, "Girişimlerimiz sonucu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince programa alınıp, projelendirilen fore kazık çalışmaları kapsamında 15 metre derinliğe sahip, 20 santimetre aralıklarla 80 santimetre çapında 115 fore kazık uygulama çalışmaları başladı." dedi.

Bu çalışmayla yol kenarında bulunan yapıların, seyir halindeki araçların, yayaların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamayacağını dile getiren Gözlet, projenin hayata geçirilmesini sağlayan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaoğlu'na teşekkür etti.