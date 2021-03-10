Kulp'taki okullardan 55'i "Okulum Temiz" belgesi aldı - Son Dakika

Kulp'taki okullardan 55'i "Okulum Temiz" belgesi aldı
10.03.2021 14:35
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki 58 okuldan 55'i "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki 58 okuldan 55'i "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı.
Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, yaptığı açıklamada, belirlenen kriterler doğrultusunda okul müdürleri, öğretmenler ve çalışanların belgeyi hak etmek için çok çalıştıklarını söyledi.
Kaya, şunları kaydetti:
"Başta ilçe kaymakamımız ve belediye başkan vekilimiz Mustafa Gözlet olmak üzere bu belgeyi alan okullarımızın idarecilerine ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
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