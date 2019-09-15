Son Dakika Haberleri: Kulp'taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha
Son Dakika Güncel Haber

Kulp'taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha

21 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 sivilin şehit olduğu olaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

Kulp'taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 sivilin şehit olduğu olaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

Operasyon sonrası HDP Kulp İlçe Başkanı ile HDP'li Kulp Belediye Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı. Kulp ilçesinde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde olayla ilgili olduğu iddia edilen M.E.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren M.E.A.'nın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde HDP tarafından Kulp Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği ancak daha önce işlediği suçlar nedeniyle adaylığının İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmediği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

(İHA)

Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da 9 gün önce yaralanan Uzman Çavuş şehit düştü
Mehmetçik, teslim aldığı teröriste yaptığı hareketle mest etti İşçilerin attığı demir parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya: Senin görevin sorunu çözmek, ne diye gidip oraya oturuyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 19:16:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulp'taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]