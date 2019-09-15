Kulp'taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 sivilin şehit olduğu olaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

Operasyon sonrası HDP Kulp İlçe Başkanı ile HDP'li Kulp Belediye Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı. Kulp ilçesinde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde olayla ilgili olduğu iddia edilen M.E.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren M.E.A.'nın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde HDP tarafından Kulp Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği ancak daha önce işlediği suçlar nedeniyle adaylığının İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmediği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

(İHA)