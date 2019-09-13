Son Dakika Haberleri: Kulp'taki sivillere yönelik terör saldırısının detayları ortaya çıktı
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Kulp'taki sivillere yönelik terör saldırısının detayları ortaya çıktı

1 saat önce

Terör saldırısının gerçekleştiği yol Patlama esnasında yoldan geçen traktör Yolda oluşan çukur Patlamanın etkisiyle ağaca takılan minibüs Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan aracın parçaları, işçilerin elbiseleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen,...

Terör saldırısının gerçekleştiği yol

Patlama esnasında yoldan geçen traktör

Yolda oluşan çukur

Patlamanın etkisiyle ağaca takılan minibüs

Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan aracın parçaları, işçilerin elbiseleri

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırının detayları ortaya çıktı.

Kulp'taki sivillere yönelik terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:55 Kaynak: AA
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