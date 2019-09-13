Kulp'taki sivillere yönelik terör saldırısının detayları ortaya çıktı
1 saat önce
Terör saldırısının gerçekleştiği yol Patlama esnasında yoldan geçen traktör Yolda oluşan çukur Patlamanın etkisiyle ağaca takılan minibüs Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan aracın parçaları, işçilerin elbiseleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen,...
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:55 Kaynak: AA
Terör saldırısının gerçekleştiği yol
Patlama esnasında yoldan geçen traktör
Yolda oluşan çukur
Patlamanın etkisiyle ağaca takılan minibüs
Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan aracın parçaları, işçilerin elbiseleri
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırının detayları ortaya çıktı.
Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 7 şehit 10 yaralı var Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı: HDP ilçe başkanı gözaltında HDP'den Kulp'taki terör saldırısına kınama: Sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz HDP, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anneleri Meclis'e davet etti