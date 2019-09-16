Son Dakika Haberleri: Son dakika: Diyarbakır'taki terör saldırısı sebebiyle gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Taş tutuklandı
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Son dakika: Diyarbakır'taki terör saldırısı sebebiyle gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Taş tutuklandı

18 dakika önce

Son dakika: Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, 7 kişinin şehit olurken, 10 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞTI

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmişti. Hain saldırıda 7 vatandaşımız şehit olurken 10 vatandaşımızda yaralanmıştı.

Son dakika: Diyarbakır'taki terör saldırısı sebebiyle gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Taş tutuklandı
Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Fatih Taş, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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