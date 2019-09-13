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Kulp'taki terör saldırısında 2 gözaltı

55 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

Kulp'taki terör saldırısında 2 gözaltı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

Kulp'a bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde, dün odun toplamaya gidenlerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Terör saldırısının ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Ağaçkorur köyü mevkisinde, saldırıdan kısa süre önce Kulp Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla şüphelilerden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A.'yı gözaltına aldı. Operasyonun, 2 kişinin yakalanması için sürdürüldüğü belirtildi.

Halkların Demokratik Partisi, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:20 Kaynak: DHA
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