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Kulp'taki terör saldırısında 3 gözaltı (2)

29 dakika önce

HDP'Lİ KULP BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş da gözaltına alındı.

Kulp'taki terör saldırısında 3 gözaltı (2), System.String[]

HDP'Lİ KULP BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş da gözaltına alındı. Mehmet Fatih Taş ile daha önce gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş'ın emniyette sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma sürüyor.


Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Fatih Taş, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:47 Kaynak: DHA
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