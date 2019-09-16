Son Dakika Haberleri: Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyede
Son Dakika Güncel Haber

Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyede

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan, Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında olduğu 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyede, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan, Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında olduğu 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kulp'a bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde, 12 Eylül'de, odun toplamaya gidenlerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Saldırının ardından güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin, M.E.A. ile 1 kişi gözaltına alındı. Kulp Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Halkların Demokratik Partisi, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı
Kulp'taki saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Ekmen patlama anını anlattı Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:27:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]