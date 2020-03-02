Kulp'un ilk mucitleri takımı Kaymakam Gözlet'in konuğu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulp'un ilk mucitleri takımı Kaymakam Gözlet'in konuğu oldu - Son Dakika

Kulp'un ilk mucitleri takımı Kaymakam Gözlet'in konuğu oldu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Kulp'un ilk mucitleri takımını ağırladı.

Kulp'un ilk mucitleri takımı Kaymakam Gözlet'in konuğu oldu, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Kulp'un ilk mucitleri takımını ağırladı.

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bir Düşün Olsun Projesi" kapsamında eylül ayında gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin en önemli ayağını oluşturacak teknoloji yarışmalarına katılmak üzere okullarda takımlar oluşturuldu.

Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oluşan takım Kaymakam Gözlet'in konuğu oldu.

Öğrencilerle tek tek ilgilenip, sohbet eden Gözlet, " Türkiye'de gençlerimizin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmak için düzenlenecek olan teknoloji yarışmalarına katılmak üzere okullarımızda takımlar kurduk. Öğrencilerimizin bu hazırlık aşamasındaki tüm çalışmalarını maddi ve manevi olarak destekleyeceğiz. Şimdiden yarışmaya katılacak tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Kulp Belediyesi, Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Toplantıda söz alan eski vekilin önerisi Erdoğan'ı kızdırdı: Bu Kılıçdaroğlu ağzı
Erdoğan ve Tatlıses'le el ele poz veren Şivan Perwer: Pişman değilim Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:12:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulp'un ilk mucitleri takımı Kaymakam Gözlet'in konuğu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]