Kulp Ziraat Odası Başkanlığına Uğur Akdeniz Seçildi
52 dakika önce
Diyarbakır'ın Kulp Ziraat Odası Başkanlığına Uğur Akdeniz seçildi.
Diyarbakır
'ın Kulp
Ziraat Odası Başkanlığına Uğur Akdeniz
seçildi.
Kulp Ziraat Odası Başkanlığında tek liste halinde gerçekleşen seçimde, geçerli oyların tamamını alan Akdeniz, başkanlığa getirildi.
Akdeniz, başkanlığı süresince çiftçiye hizmet edeceklerini belirterek, üyelere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:57 Kaynak: AA
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