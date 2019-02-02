Son Dakika Haberleri: Kulp Ziraat Odası Başkanlığına Uğur Akdeniz Seçildi

Kulp Ziraat Odası Başkanlığına Uğur Akdeniz Seçildi

52 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp Ziraat Odası Başkanlığına Uğur Akdeniz seçildi.

Kulp Ziraat Odası Başkanlığına Uğur Akdeniz Seçildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp Ziraat Odası Başkanlığına Uğur Akdeniz seçildi.

Kulp Ziraat Odası Başkanlığında tek liste halinde gerçekleşen seçimde, geçerli oyların tamamını alan Akdeniz, başkanlığa getirildi.

Akdeniz, başkanlığı süresince çiftçiye hizmet edeceklerini belirterek, üyelere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:57 Kaynak: AA

Diyarbakır, Kulp, Akdeniz, Güncel
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