Kulplu öğrenci kros yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulplu öğrenci kros yarışmasında birinci oldu - Son Dakika Spor

Kulplu öğrenci kros yarışmasında birinci oldu

6 saat önce

Diyarbakır geneli gerçekleştirilen okullar arası atletizm kros yarışmasında Kulplu öğrenci birinci oldu.

Kulplu öğrenci kros yarışmasında birinci oldu, System.String[]

Diyarbakır geneli gerçekleştirilen okullar arası atletizm kros yarışmasında Kulplu öğrenci birinci oldu.


Diyarbakır merkez ve ilçelerinden öğrencilerin katılımıyla Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerde gerçekleştirilen iki bin metre kros yarışmasında, Kulp ilçesini temsil eden Yatılı Bölge Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Abdullah Aslan birinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.


Başarısından dolayı Aslan ve öğretmenini tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, öğrencilerinin başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi.


Kros yarışmasında birinci olan Abdullah Aslan bölgesel yarışlarda Diyarbakır'ı temsil edecek. - DİYARBAKIR

Abdullah Aslan, Diyarbakır, Atletizm, Kulp, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!
FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama Sörloth'un satın aldığı villa görenleri büyüledi UEFA Avrupa Ligi'nin en tecrübelisi Mehmet Topal

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:43:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulplu öğrenci kros yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]