Kulplu ressamın resimleri göz kamaştırıyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ikamet eden Abbas Tuncer'in yaptığı resimler göz kamaştırıyor.

Türkiye genelinde girdiği birkaç yarışmada birincilik ve ikincilik derecesi alan Tuncer'in kara kalem ve yağlı boya portreleri oldukça ilgi görüyor.

Öğretmenlerin desteğiyle ilkokul yıllarında resim yeteneğini keşfeden Tuncer, daha sonra bu yeteneğini geliştirerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi bölümünü kazandı.

Üniversiteden de mezun olan Tuncer, yeteneğini gelecek nesillere de aktarmak istiyor.

Hayatın farklı alanları ve doğaya yönelik çizimler yaptığını ifade eden Tuncer, "Kulp ilçesinde resim kursu olmadığı için burada resim alanına olan ilginin azlığını biliyorum. Eğer ilçemde hobi veya eğitim amaçlı kurs açılırsa toplumla beraber daha da sanata olan ilginin çoğalmasıyla daha güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.