Son Dakika Haberleri: Kültepe'de kazı çalışmaları aksadı
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Kültepe'de kazı çalışmaları aksadı

1 saat önce

Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve etrafında onu saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde kazı çalışmaları henüz başlamadı.

Kültepe'de kazı çalışmaları aksadı, System.String[]
Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve etrafında onu saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde kazı çalışmaları henüz başlamadı.

Kayseri- Sivas karayolunun 24'üncü kilometresinde bulunan Kültepe Kaniş-Karum höyüğünde 1948 yılından beri yaz aylarında devam eden kazı çalışmaları, destek olmayınca bu sezon aksadı. Asur, Genç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler ve bulguların ele geçirildiği Kültepe'de Ören Yeri'nde kazı çalışmalarının devam edebilmesi için destek bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak gerekli desteği verdiklerini ancak Kültepe-Kaniş-Karum Ören yerindeki çalışmalarda arzu edilen performansın şuan mevcut olmadığını söyleyerek, "Biz belediyeler olarak bu konuda gerekli desteği veriyoruz. Oradaki çalışmalarda arzu ettiğimiz performans şuanda mevcut değil. Kültür Bakanlığından gerekli desteğin arttırılması lazım. Kültür müdürümüz biliyorsunuz ki emekli oldu, biz bu konuları daha sürükleyici bir cevval arkadaşın olması yönünde şu anda bir gayretimiz var. Takip edecek, isteyecek, projeleri gündeme taşıyacak hatta bizleri de sürükleyip zorlayacak. İnşallah bunlar sağlanacak diye umuyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Kayseri, Sivas, Roma, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:19 Kaynak: İHA
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