Kültepe Ekonomi Zirvesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Artık dünya ile büyüyen bir Türkiye değil, ürünleriyle pazarlarda farklılaşan, beşeri sermayesiyle sanayi 4.0'a entegre olmuş üretimiyle stratejik ürünler ihraç eden bir ülke olma yolunda ilerlemeliyiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Artık dünya ile büyüyen bir Türkiye değil, ürünleriyle pazarlarda farklılaşan, beşeri sermayesiyle sanayi 4.0'a entegre olmuş üretimiyle stratejik ürünler ihraç eden bir ülke olma yolunda ilerlemeliyiz." dedi.



Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından kentteki bir otelde "Kültepe Ekonomi Zirvesi" düzenlendi.



Zirvede konuşan TİM Başkanı Gülle, Kültepe'den 4 bin yıl sonrasına çok değerli mesajlar verildiğini, bunların en önemlisinin de "söz uçar yazı kalır" mesajı olduğunu söyledi.



Ticarette ün yapan Kayserili iş insanlarının başarılarının sırlarının tarihin derinliklerinden kaynaklandığını ifade eden Gülle, Türkiye'nin en başarılı tüccarlarının kentten çıkmasının tesadüf olmadığını dile getirdi.



Son yayınlanan güncel raporların dünya ekonomik büyümesinin yüzde 3,7'den yüzde 3,5 çekildiğini işaret ettiğini aktaran Gülle, gelişmekte olan ülkelerin büyümesinin ise yüzde 4,7'den yüzde 4,5 revize edildiğini hatırlattı.



Çin ekonomisinin 2019 yılı sonu için büyüme tahmininin yüzde 6,2 olduğunu anlatan Gülle, şöyle devam etti:



"Bu son 30 yılın en düşük rakamı. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği, Brexit belirsizliğiyle çalkalanıyor. Bu yüzden ihracatçılar olarak dedik ki, 2018 yılındaki başarımızı sürdürmek için yeni bir vizyona ve bunu destekleyen yeni stratejilere ihtiyacımız var. Artık dünya ile büyüyen bir Türkiye değil, ürünleriyle pazarlarda farklılaşan, beşeri sermayesiyle sanayi 4.0'a entegre olmuş üretimiyle stratejik ürünler ihraç eden bir ülke olma yolunda ilerlemeliyiz. Ocak ayında ihracat 2019 yılı raporunu açıkladık. Uluslararası kabul görmüş bir analiz yöntemiyle ihracatta güçlü olduğumuz ürünleri ve bu ürünlerin küresel konumlarını analiz ettik. Dünyada en çok ithalatı yapılan 200 ürünü tek tek inceledik. Bunların 47'sinde rekabet avantajına sahip olduğumuzu gördük. Bu çalışmanın özeti şudur, en güçlü olduğumuz ürünler de dahi henüz keşfetmediğimiz pazarlar var. "



"2019 ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı"



Gülle, 2018 yılında Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldığını, ihracatta 168 milyar doların aşıldığını anımsattı. 2019 yılında da bu başarının sürdürülebilmesi için bu yılı "İhracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı" ilan ettiklerini açıklayan Gülle, şunları kaydetti:



"Gün geldi serbest bölgelerimizden de ciddi ihracatlar yapmaya başladık. Bu yüzden dünyada pek çok ülkenin kullandığı genel ticaret sistemini kayıtlarımızda tutmaya başladık. Sayın Bakanımızın da dediği gibi bilmediğimizi, ölçemediğimizi yönetmemiz zor. Önümüzdeki dönemde hizmet ihracatı, transit ticaret, makro ve mikro ihracatın da kayıt altına alınmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede başarımızı çok daha ön plana çıkarmış olacağız."



Gaziantep'te 11 Şubat'ta ihracata ilk adım seferberliği kapsamında Güneydoğu Anadolu'daki meclisi kurup bölgenin ihracatına katkı sağlayacaklarını anlatan Gülle, Kayseri'de de benzer bir çalışma yapmayı arzu ettiklerini söyledi.



Gülle, Kayseri'nin 2018 yılında 2,1 milyar dolar ihracatla tüm zamanların en yüksek yıllık il ihracatı rakamına ulaştığını ancak bin 300 olan ihracatçı sayısının yetersiz olduğunu, bu rakamın 2 ila 3 binlerde olması gerektiğini kaydetti.



"Dış talepte gidilmesi gereken çok yol var"



Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da Türkiye ekonomisine bakıldığında faiz oranlarının yükseldiğini, iç talepte sıkıntı olduğunu ancak buna rağmen ortada kocaman bir dış talep bulunduğunu vurguladı.



Turagay, Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın sadece yüzde 0,8 ve gidilmesi gereken çok yol olduğunu dikkati çekti.



Kayseri'nin ihracatta daha iyi bir yerde olması gerektiğini vurgulayan Turagay, ihracat rakamlarının kentin potansiyelini yansıtmadığını, bunun için devlet olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.



"İhracat rakamları iyi gidiyor"



ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise dünyanın en eski ticaret merkezi kabul edilen Kültepe'yi sınırlarında barındıran Kayseri'de böyle bir etkinlik yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.



İş dünyası olarak her ayın bir önceki aydan daha verimli olacağına inandıklarını ifade eden Aydın, "Şükür ihracat rakamlarımız iyi gidiyor. İş dünyasının paydaşları olarak hepimize büyük görev düşüyor. Daha çok çalışarak katma değeri yüksek ürünlere sahip iş insanları olmalıyız." diye konuştu.



Bu arada, zirvenin açılışında Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Fikri Kulakoğlu da antik kentle ilgili bir sunum yaptı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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