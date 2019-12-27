Kültür Akademisi'nde belge heyecanı - Son Dakika
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Kültür Akademisi'nde belge heyecanı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğünün projelerinden biri olarak kasım ayından beri Tayyare Kültür Merkezinde devam eden "Kültür Akademisi Sanat Seminerleri"nin ilk ayağı belge töreni ile sona erdi.

Kültür Akademisi'nde belge heyecanı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğünün projelerinden biri olarak kasım ayından beri Tayyare Kültür Merkezinde devam eden "Kültür Akademisi Sanat Seminerleri"nin ilk ayağı belge töreni ile sona erdi.


Kültür Akademisi Kültür Sanat Seminerleri her çarşamba 13.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Tayyare Kültür merkezinde müzik, şehir ve mimari, görsel sanatlar, folklor & halk kültürü olmak üzere dört farklı sanat dalına yönelik akademisyen ve sanat uzmanları tarafından verildi. Şubat ayı itibariyle yeni başvuruların alımıyla başlayacak olan birinci kur seminerlerinin yanı sıra ikinci kura devam edecek olanlarla uygulamalı biçimde sürecek sanat seminerlerin mayıs ayına kadar sürmesi planlanıyor.


Kültür ve sanatın sivil akademisi olarak devam eden seminerlerde Türk halk kültürü ve folkloru başlığı altında müzik ve halkbilimi uzmanı tarafından milli kültürümüze - benliğimize ait halk bilimi ürünlerinde geleneksel halk kültürü - halk oyunlarımızın figürleri, enstrümanları, kostümler ve aksesuarları, oyun ve figürlerin hikaye ve anlamları gibi halk kültürümüzün zenginliklerinin yanı sıra dünyanın gelenekli dans sanatı örneklerinin karşılaştırmalı tanıtımı yapılırken Türk sanat müziği ve halk müziğinin tarihi süreci, kültürümüz etkileri, betsekarlarımız, ozanlarımız, Bursa'ya kültürel anlamda önemli hizmetleri, şehir ve mimari başlığı altında seminerlerde mimari terminolojisi, erken dönem Osmanlı mimarisi, klasik dönem Osmanlı mimarisi, Bursa'daki sivil mimari örneği yapılar, Bursa'nın UNESCO dünya miras listesine dahil edilen alanları gibi konular ele alındı.


Görsel Sanatlar alanında "Osmanlı Resim Sanatı Tarihi ve Türk Resminin Batılılaşma ile Değişen Yüzü" başlıklı seminerde Osmanlı minyatür sanatı ve Türk resim sanat tarihine dair bilgiler aktarılarak, görsel materyaller incelenerek yorumlandı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
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