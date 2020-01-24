Kültür Akademisi'nde yeni dönem heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür Akademisi'nde yeni dönem heyecanı - Son Dakika

Kültür Akademisi'nde yeni dönem heyecanı

7 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin kültür hizmetlerinden olan ve Bursalı sanatseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilen Kültür Akademisi Sanat Seminerleri, Cumalıkızık Kültür Evi'nde yeniden başladı.

Kültür Akademisi'nde yeni dönem heyecanı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi'nin kültür hizmetlerinden olan ve Bursalı sanatseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilen Kültür Akademisi Sanat Seminerleri, Cumalıkızık Kültür Evi'nde yeniden başladı.


'Şehir tarihi ve Türk mimarisi','Şehir-medeniyetilişkisi', 'Hikayesi olan şehirler' konuları ile başlayan akademide ikinci dönemin ilk konuğu yazar Servet Hocaoğulları oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından 'kültür ve sanatın sivil akademisi olarak' planlanan seminerlerde ikinci dönem 'Türk halk kültürü', 'Türk müziği', 'Görsel sanatlar', 'Mimari', 'Yazılı ve sözlü Türk Edebiyatı', 'Şehir tarihi' ve 'Şehir medeniyeti' konuları işlenecek. Somut olmayan kültürel tarihi miras alanında bilhassa dağ yöresinde saha ve uygulamalı halk oyunları çalışmaları yapılacak. Alanında uzman kişilerin iştirakiyle devam eden seminerlerin mayıs ayına kadar sürmesi planlandı. Kültür-sanat seminerleri, her Perşembe günü 13: 00-17: 00 saatleri arasında Tayyare Kültür Merkezi'nde ücretsiz verilecek. - BURSA

Cumalıkızık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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