Son Dakika Haberleri: Kültür AŞ Müze ve Sarnıçlarına Yoğun İlgi

Kültür AŞ Müze ve Sarnıçlarına Yoğun İlgi

16 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Kültür AŞ tarafından işletilen 3 müze ve 2 tarihi sarnıç, 2018'de 3 milyon 213 bin 218 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Kültür AŞ Müze ve Sarnıçlarına Yoğun İlgi, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Kültür AŞ tarafından işletilen 3 müze ve 2 tarihi sarnıç, 2018'de 3 milyon 213 bin 218 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Kültür AŞ tarafından işleten müzeler ve tarihi sarnıçlar, geçen sene pek çok turist tarafından ziyaret edildi.

İçinde barındırdığı yapılar nedeniyle "Küçük Türkiye" olarak değerlendirilen Miniatürk, 2018'de kendi ziyaretçi rekorunu kırdı. 2017'de 769 bin 267 kişinin gezdiği Miniatürk, 2018'de 810 bin 658 kişi tarafından görüldü. Miniatürk'ün 2017 ile 2018 arasındaki ziyaretçi farkı 41 bin 391 kişi oldu.

Miniatürk'ün ardından en fazla kişi tarafından gezilen ikinci müze ise Topkapı'daki Panorama 1453 oldu. 2017'de 570 bin 177 kişi tarafından ziyaret edilen Panorama 1453 Müzesi'ni, 568 bin 771 kişi gezdi. Bir önceki yılla kıyaslandığında Panorama 1453'ün ziyaretçi sayısında düşüş gözlendi.

Topkapı'daki Türki Cumhuriyetlerin çadırlarının bulunduğu ve 2017'de 107 bin 235 kişinin gezdiği Türk Dünyası Kültür Evi, 2018'de 121 bin 974 kişi tarafından ziyaret edildi.

Kültür AŞ müzelerin yanı sıra iki tarihi sarnıcı da yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuyor. Bunların başında ise Sultanahmet'teki Yerebatan Sarnıcı geliyor. Yerebatan Sarnıcı'nı, 2017'de 1 milyon 179 bin 746, 2018'de 1 milyon 642 bin 217 kişi gezdi.

Geçen yılın nisan ayı sonunda hizmete alınan Sultanahmet'teki Şerefiye Sarnıcı ise 69 bin 598 kişiyi ağırladı.

Kültür AŞ tarafından işletilen 3 müze ve 2 tarihi sarnıcı geçen yıl toplamda 3 milyon 213 bin 218 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:53 Kaynak: AA

İstanbul, Miniatürk, Güncel
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