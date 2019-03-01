Kültür Bakanı Ersoy 'Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda Konuştu
1 saat önce
Kültür Bakanı Ersoy 'Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda konuştu(Tür: Ankara)
Kültür Bakanı Ersoy 'Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda konuştu
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:37 Kaynak: DHA
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