Son Dakika Haberleri: Kültür Bakanı Ersoy 'Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda Konuştu

Kültür Bakanı Ersoy 'Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda Konuştu

1 saat önce

Kültür Bakanı Ersoy 'Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda konuştu(Tür: Ankara)

Kültür Bakanı Ersoy 'Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda konuştu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:37 Kaynak: DHA

Ankara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gebze-Halkalı Marmaray Hattı 10 Mart'ta Açılacak İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:59:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür Bakanı Ersoy 'Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda Konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]