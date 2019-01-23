Son Dakika Haberleri: Kültür Bakanı Ersoy, Ayşen Gruda İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Kültür Bakanı Ersoy, Ayşen Gruda İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayşen Gruda'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kültür Bakanı Ersoy, Ayşen Gruda İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayşen Gruda'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için yaptığı açıklamada, üzüntüsünü şu ifadelerle aktardı:

"Sinema ve tiyatro camiamızın en başarılı karakter oyuncularından, abide isim Sayın Ayşen Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.
Milletimizin ailesinden biri olarak kabul ettiği, Yeşilçam'ın o çok özel kuşağı içerisinde yer alarak, beyaz perdeden gönüllerimize bıraktığı izle, daima sevgi ve özlemle hatırlanacaktır. Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:48 Kaynak: AA

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