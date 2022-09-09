İSTANBUL'un sembol yapılarından Kız Kulesi
'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, "Dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet nasıl
ileriye gidecek. Bilime uygun şekilde yapalım, doğrular nasıl olsa çıkar. Burada da aynı tahmin ettiğimiz oldu. Müzekart uygulaması burada da geçerli olacak. Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek. Restorasyonda 2. Mahmud dönemi baz alındı" dedi.
Bakan Ersoy, sabah saatlerinde Kız Kulesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ersoy, Kız Kulesi'nin Mart 2023'te açılacağını belirtti.
- Karaköse
Kaynak: DHA
Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › KÜLTÜR BAKANI ERSOY'DAN KIZ KULESİ'NDE İNCELEME - 1 - Son Dakika
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