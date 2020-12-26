Kültür Bakanı Ersoy, Taksim'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Ersoy, İstanbul'da müze, cami ve birçok tarihi yapıları teftişe çıktı. İlk olarak İstiklal Caddesi'nde teftişlerde bulunan Ersoy'a tarihçi yazar Murat Bardakçı da eşlik etti. Bakan, Ersoy "Teftiş yapıyoruz. Sinema müzesi ve camileri geziyoruz. Sokağa çıkma yasağında trafik olmadığı için, rahat ve daha hızlı hareket edebiliyoruz" dedi. Ersoy daha sonra Sultanahmet'e gitti.

- İstanbul