Kültür Bakanı Ersoy, Taksim'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kültür Bakanı Ersoy, Taksim'de incelemelerde bulundu
26.12.2020 15:43
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim'de incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Taksim
'de incelemelerde bulundu. Ersoy'un ilk durağı İstiklal Caddesi
oldu. Ersoy'a buradaki denetimlerinde tarihçi yazar Murat Bardakçı
da eşlik etti. Ersoy daha sonra Sultanahmet
'e gitti.
Bakan Ersoy, İstanbul'da müze, cami ve birçok tarihi yapıları teftişe çıktı. İlk olarak İstiklal Caddesi'nde teftişlerde bulunan Ersoy'a tarihçi yazar Murat Bardakçı da eşlik etti. Bakan, Ersoy "Teftiş yapıyoruz. Sinema müzesi ve camileri geziyoruz. Sokağa çıkma yasağında trafik olmadığı için, rahat ve daha hızlı hareket edebiliyoruz" dedi. Ersoy daha sonra Sultanahmet'e gitti.
- İstanbul
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