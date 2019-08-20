KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI PROF. DR. DURSUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
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VAN'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:32 Kaynak: DHA
VAN'ın Erciş
İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
, Sultanahmet
Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. İkindi namazının ardından başlayan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntüler
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