Son Dakika Haberleri: KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI PROF. DR. DURSUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
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KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI PROF. DR. DURSUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

1 saat önce

VAN'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI PROF. DR. DURSUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1), System.String[]

VAN'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. İkindi namazının ardından başlayan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katılıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntüler


Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:32 Kaynak: DHA
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