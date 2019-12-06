Son Dakika Haberleri: Kültür Bakanlığı'ından Real Madrid ile 12 milyon euroluk sponsorluk anlaşması haberine yalanlama
Son Dakika Dünya Kültür Bakanlığı'ından Real Madrid ile 12 milyon euroluk sponsorluk anlaşması haberine yalanlama - Son Dakika Dünya

Kültür Bakanlığı'ından Real Madrid ile 12 milyon euroluk sponsorluk anlaşması haberine yalanlama

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İspanyol basınında çıkan "Real Madrid ile Türkiye'nin 12 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptığına dair çıkan haberlerin" gerçeği yansıtmadığını duyurdu

Kültür Bakanlığı'ından Real Madrid ile 12 milyon euroluk sponsorluk anlaşması haberine yalanlama, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İspanyol basınında çıkan "Real Madrid ile Türkiye'nin 12 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptığına dair çıkan haberlerin" gerçeği yansıtmadığını duyurdu.


Bakanlık resmi sosyal medya hesabında "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." mesajını paylaştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Real Madrid, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu, Ceren'e ağladı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması Son dakika: ABD'nin Florida'daki Patrick Hava Üssü bomba alarmı nedeniyle tahliye edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:46:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür Bakanlığı'ından Real Madrid ile 12 milyon euroluk sponsorluk anlaşması haberine yalanlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]