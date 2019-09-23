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Kültür Bakanlığı'ndan Thomas Cook şirketi açıklaması

27 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook hakkında bir açıklama yayınladı.

Kültür Bakanlığı'ndan Thomas Cook şirketi açıklaması, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook hakkında bir açıklama yayınladı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından 178 yıllık bir geçmişe sahip olan Thomas Cook şirketi için yaptığı açıklama şu şekilde:


"İngiltere operasyonlarını 23.09.2019 tarihi itibariyle durdurma kararı alan Thomas Cook, Almanya, Rusya ve Nordic'de faaliyetlerine devam etmektedir. Bugün itibariyle Thomas Cook İngiltere'nin ülkemizde 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunmaktadır. 22.09.2019 dahil içeride konaklayan konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışan 'Kredi Destek Paketi' en kısa sürede hayata geçirilecektir." - ANKARA

Thomas Cook, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
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