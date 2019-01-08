Son Dakika Haberleri: Kültür Bakanlığı: Yasa geçerse sinemada tartışma bitecek

Kültür Bakanlığı: Yasa geçerse sinemada tartışma bitecek

2 saat önce

Kültür Bakanı Ersoy, "Promosyonla biletin fiyatını indiriyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Bunu gidereceğiz.

Kültür Bakanlığı: Yasa geçerse sinemada tartışma bitecek, System.String[]
Kültür Bakanı Ersoy, "Promosyonla biletin fiyatını indiriyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Bunu gidereceğiz. Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra eşit bölünecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:20 

Ekonomi
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