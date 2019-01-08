Kültür Bakanlığı: Yasa geçerse sinemada tartışma bitecek
2 saat önce
Kültür Bakanı Ersoy, "Promosyonla biletin fiyatını indiriyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Bunu gidereceğiz.
Kültür Bakanı Ersoy, "Promosyonla biletin fiyatını indiriyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Bunu gidereceğiz. Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra eşit bölünecek" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:20
Bakan Ersoy: Sinemada Hasılat Payı, Vergiler Çıktıktan Sonra Eşit Bölünecek
Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde