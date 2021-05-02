Kültür dünyasının önemli ismi Asım Gültekin, Genç Dergiciler Birliği tarafından anıldı - Son Dakika

Kültür dünyasının önemli ismi Asım Gültekin, Genç Dergiciler Birliği tarafından anıldı

02.05.2021 13:45
Kültür dünyasının önemli ismi Asım Gültekin, Genç Dergiciler Birliği tarafından anıldı, System.String[]

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin, Genç Dergiciler Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı.

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin, Genç Dergiciler Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı.

Videokonferans platformu Zoom üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte, geçen yıl temmuz ayında hayatını kaybeden ve vefatına kadar kültür alanında birçok önemli çalışmaya imza atan Gültekin'in yazılarından derlenen "Uçtun Yine Deli Gönül" kitabı konuşuldu.

Gültekin'in dostlarının şahitliklerinin de yer aldığı kitap, geçen ay Aşina Kitap'tan okurların beğenisine sunuldu.

Enes Batman'ın yönetimini üstlendiği programda konuşan Aşina Kitap Genel Konsept Danışmanı Süleyman Ragıp Yazıcılar, Asım Gültekin'le Genç dergisinin kuruluşu sırasında tanıştığını ve mütevazi bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Yazıcılar, Gültekin'in aynı zamanda sert, keskin, yer yer de çılgın birisi olduğuna işaret ederek, "Benimle kurduğu ilişkide kendince vericiydi. Asım ağabeyin gönlünde küçük, büyük adam yoktu. İzzetli, izzetsiz ayrımı vardı. Hayat tarzıyla da duruşuyla da bizleri buna göstermiş oldu." dedi.

Gültekin'le yaşadığı anıları izleyicilerle paylaşan Süleyman Ragıp Yazıcılar, şöyle devam etti:

"Asım ağabey bence yeterince anlaşılmamıştır. Özellikle lise, üniversite öğrencilerini besleyecek bir yüreğe, duruşa sahipti. Onun derdi, iyi niyeti, dokunduğu gönüller ve şahitlik bakımından biz sevgisinin yarım kaldığına, özellikle sözünün daha fazla insan ulaşması gerektiğine inandık. Onun kendisini öne atmak, parlatmak gibi bir edası yoktu. Hep başkalarına işaret ederdi ama kendi güzelliğini gizleyerek işaret ederdi."

Yazıcılar, Gültekin'in Genç dergisinde yazdığı yazıları kitaplaştırmak istediklerini, kitabın sonunda da Asım Gültekin'e olan şahitlikleri derlediklerini aktararak, "Uçtun Yine Deli Gönül" kitabını gençlerin istifade etmesi adına yayına hazırladıklarını anlattı.

Eserin aynı zamanda bir vefa kitabı olduğu yorumunu yapan Süleyman Ragıp Yazıcılar, "Vefat etmiş isimlerle ilgili hassas davranmak lazım. Çünkü istismar edildiği düşünülebilir. Biz ailesine de söyledik ve Genç dergisi olarak vefalı bir aileyiz. Ne ailesi ne de Asım ağabey zarar görmesin diye düşünürüz. Bu noktada da kitabın gelirlerine ailesine bağışlayacağımızı belirttik." diye konuştu.

"Kendisine 'kökten dilci' derdi"

Süleyman Ragıp Yazıcılar, Gültekin'in dil üzerine de birçok çalışma yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisine 'kökten dilci' derdi. Oturumlar düzenledi, insanları bir araya getirdi. Muhammediyye'nin okunması gerektiğini söyledi. Mesnevi Şerif, Buhari Şerif olsun, böyle kadim geleneğimizdeki temel sütunları canlandırabilmek için bulduğu her vesileyi kullanmaya çalıştı. Asım Gültekin, kendi çapında sınırlarını zorlamış ve etki alanını ciddi anlamda genişletmeye çalışmış bir zattı. Mesela Dünya Dergiler Birliği, önceki adıyla Türkiye Dergiler Birliği, böyle bir birlik olabilir miydi? Dergi fuarı kurulabilir miydi? Bunlar dünya ölçeğinde olmayan işler. Üstelik bir araya gelen dergiler Asım ağabeyinin sözüyle secde merkezli dergilerdi. Secde merkezli dergiler, her türlü güzelliğe gebeydi ve bu bir duruştu."

Genç yazar Enes Batman ise Asım Gültekin'in her daim kendi gündemini oluşturduğuna ve bu konuda yazılar yazarak, yoğun bir çaba sarf ettiğine dikkati çekti.

Gültekin'in eğer kendisini önceleseydi onlarca kitap yazabileceğini söyleyen Batman, "O kendisinden önce insanlarla bir arada olmayı önceledi. Kendi yazılarıyla uğraşmak yerine, diğerlerinin derdine düştü. İnsanlarla uğraşmaktan, onların dertlerini çözmekten kendi işlerine o kadar bakmadı. Biz de bu vesileyle onu bu güzellikleriyle anıyoruz. Bize çok büyük şeyler kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Asım Gültekin, Batman, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür dünyasının önemli ismi Asım Gültekin, Genç Dergiciler Birliği tarafından anıldı - Son Dakika


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