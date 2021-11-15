"Gelecek Gençlerin / Kültür Endüstrileri Destek Programı" başvuruları 24 Kasım'da başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Telif Hakları Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Gelecek Gençlerin/ Kültür Endüstrileri Destek Programı", kültür endüstrileri için geleceğin temellerini oluşturmayı amaçlıyor.

Ana eksenlerini "girişimcilik" ve "yenilikçi modellerle eser üretme becerileri" oluşturacak olan programla gençlerin kültür alanında girişimcilik kapasitelerini artırmak ve iş dünyası, sektör temsilcileri ve eğitim kurumları iş birliğinde eğitim ve beceri programları geliştirilmesi hedefleniyor.

Üretecekleri projeleriyle gençleri kültür endüstrileri odağında bir araya getirecek kurum ve kuruluşların projelerine program kapsamında 50 binden 750 bin liraya kadar destek sağlanacak. Gençlere yönelik olarak oluşturulacak projelerin etki alanının geniş olması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla da programda kurumsal başvurular kabul edilecek.

Valilikler, üniversiteler, belediyeler, il milli eğitim müdürlükleri, ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkar odaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi, teknoloji geliştirme merkezi yönetici şirketleri ya da teknoloji transfer ofisi şirketleri ile müze ve galeriler gibi kültür sanat kurumları program kapsamındaki başvurularını 24 Kasım ile 24 Aralık tarihleri arasında "gelecekgenclerin.ktb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

"Programımızın toplam bütçesi 15 milyon lira olacak"

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gelecek Gençlerin/ Kültür Endüstrileri Destek Programı"nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bu programdaki temel hedefimiz, gençleri kültür girişimcisi haline getirebilmek. Başvurular, 24 Kasım-24 Aralık arasında gerçekleşecek. Hedef kitlemiz, 16-29 yaş grubu arasındaki gençlerimiz." dedi.

Yavuz, programda iki öncelikleri olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Programımızın toplam bütçesi 15 milyon lira olacak. Önceliklerimizin ilki, gençlerimizin kültür sanat alanındaki becerilerinin geliştirilmesi ve buna ilişkin alt yapıların kurulması projelerin üretilmesi. Diğer önceliğimiz ise gençlerin kültür alanında girişimciliğini geliştirecek mekanizmaların kurulması. Nihai hedefimiz, gençlerin yetenekleriyle aslında ekonomik ürün olarak kültür sanat sahnesine bu anlamda çıkabilmeleri. Müzeler, sanat kurumları, üniversiteler, vakıflar, dernekler, ticaret odaları, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve girişimcilik merkezleri gibi kar amacı gütmeyen bütün kurumlar, proje başvurucusu olabilir. Yeter ki nihai kullanıcımız ve hedef kitlemiz 16-29 yaş arasındaki gençlerimiz olsun."

Kültür endüstrileri denildiğinde bu alanda birçok sanat dalının yer aldığına işaret eden Yavuz, "Resimden görsele, sahne sanatları, tiyatro, oyun, yazılım, medya, mimarlık, tasarım. Çok geniş bir alanda kültür endüstrilerini tariflemek mümkün. Gençlerimizin bu alandaki yeteneklerini geliştirecek eğitim programlarından, onları bu alanda kendi işlerini yapan girişimciler haline getirmeye varana kadar geniş bir skalada proje hazırlanması mümkün." ifadelerini kullandı.

"16-29 yaş arasındaki gençleri projeye ilgi göstermeye davet ediyoruz"

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ise "Bakanlığımız daha önce gençlere dönük bir proje yürütmüştü ama bu biraz daha ne istediğini bilen bir proje. Dolayısıyla biz tüm başvurabilecek kümeleri yani yerel yönetimler, üniversiteler, kültür sanat kurumları, vakıflar, müzeler, STK'ları, yararlanıcısı 16-29 yaş arasındaki gençleri projeye ilgi göstermeye davet ediyoruz. Ayağı yere basan işlerle bize başvuracaklarından eminiz." diye konuştu.

Programa başvuruların 10 gün sonra Bakanlığın web sitesinden gerçekleştirilebileceğini aktaran Taşkent, şunları kaydetti:

"Bir ay boyunca başvuru imkanı olacak. Başvurunun bütün detayları, formun nasıl doldurulacağı, hangi maliyet kalemlerinin karşılanıp, hangilerinin karşılanmayacağına kadar hepsine web sitesinden erişim mümkün olacak. Muhtemelen 2022'nin şubat-mart ayı gibi sonuçlar açıklanacak. Akabinde projeler başlayacak. 6-12 ay gibi bir sürede de projelerin tamamlanması bekleniyor. Dişe dokunur işler geleceğini tahmin ediyorum. Bunların kamuyla paylaşılması, o zaman geldiğinde düşünülecektir."