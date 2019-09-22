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Kültür Evleri için İller Bankasından hibe desteği

55 dakika önce

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Kültür Evleri Projesi için İller Bankasının hibe desteği vereceği bildirildi.

Kültür Evleri için İller Bankasından hibe desteği, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Kültür Evleri Projesi için İller Bankasının hibe desteği vereceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mahallelerde yapılması planlanan Mahalle Kültür Evleri Projesi'nde ilk adımın atıldığı belirtildi.

İçinde derslikler, sanat atölyeleri, çok amaçlı salon, çocuk oyun odası ve akıllı kütüphanenin de olacağı projenin hayata geçirilmesi amacıyla İller Bankasına yapılan hibe desteği talebine onay geldiği aktarılan açıklamada, İller Bankası Yönetim Kurulu tarafından projeye 500 bin TL hibe desteği verilmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Mahalle Kültür Evleri Projesi'nin ilk olarak ilçe merkezindeki en büyük mahalle olan Atatürk Mahallesi'nde hayata geçirileceği, Mahalle Kültür Evi'nin yapımına önümüzdeki günlerde başlanacağı, mahallelerdeki sosyal hayata canlılık getirmesi beklenen projelerin ilçeye büyük renk katacağı ifade edildi.

İller Bankası, Kahramankazan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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