Son Dakika Haberleri: Kültür gezisinden dönen kadınlardan Vali Akbıyık'a ziyaret
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Kültür gezisinden dönen kadınlardan Vali Akbıyık'a ziyaret

45 dakika önce

Hakkari Valiliğinin destekleriyle değişik illere düzenlenen kültür gezisine katıldıktan sonra kente dönen kadınlar, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Kültür gezisinden dönen kadınlardan Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Hakkari Valiliğinin destekleriyle değişik illere düzenlenen kültür gezisine katıldıktan sonra kente dönen kadınlar, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ankara Keçiören ve Mamak belediyelerini de ziyaret ederek plaket sunan kadınlar, Hakkari misafirperverliğini göstermek için Hakkari'ye davet ettikleri belediye başkanlarıyla ortak yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunuldular. Çanakkale, Bursa ve Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunan kadın girişimciler, Hakkari merkezden STK başkanlarını, kadın girişimciler ve Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneğinin yöneticilerinin de yer aldığı kadın girişimciler, 3 gün süren kültür gezisinden sonra Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ettiler.


Kültür gezisinde dönen 35 girişimci kadın, Vali İdris Akbıyık'a teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin sürekliliği noktasında fikir alışverişinde bulundular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, makamında kabul ettiği kadınlarla bir süre sohbet etti. - HAKKARİ

Keçiören, Hakkari, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
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