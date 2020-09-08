Kültür Koleji dünyanın en iyi 100 okulu listesine girdi - Son Dakika

Kültür Koleji, Dünya Eğitim Haftası kapsamında düzenlenecek dünyanın en büyük çevirim içi eğitim konferansında yer alacak 100 okuldan biri oldu.

Öğretmen Akademisi Vakfı'nın (ÖRAV) küresel destekçileri arasında yer aldığı, Danimarka merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan T4; 5-9 Ekim Dünya Eğitim Haftası kapsamında tüm dünyadan otuz sivil toplum kuruluşu ile birlikte dünyanın en büyük eğitim konferansını düzenliyor.Kültür Koleji, dünya çapında 100 binden fazla kişinin katılımının beklendiği konferansta, okullarının, zorluklara uyum sağlayan ve mükemmellik için çabalayan dünyadaki 100 okuldan biri seçildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Birleşmiş Milletlerin "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" arasında yer alan "Nitelikli Eğitim"i desteklemek amacıyla, eğitim alanında saygın bir yere sahip olduğu belirtilen Vikas Pota'nın liderliğinde düzenlenen konferans için seçilen okulların, eğitimdeki farklı uzmanlıkları ile öne çıktığına dikkat çekildi. Konferans kapsamında günümüzün öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan iyi uygulama örneklerini paylaşacak Kültür Koleji, istihdam edilebilirliği ve yaşam becerilerini geliştirme, aile ve toplumun eğitime katılımını artırma, teknoloji kullanımı, iyi olma haline odaklanma ile öğrenme ve öğretme bilimini teşvik etme gibi kriterler çerçevesinde değerlendirildi.

- İstanbul