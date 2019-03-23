Son Dakika Haberleri: Kültür Kolejinden "15. Ib Day" Etkinliği

Kültür Kolejinden "15. Ib Day" Etkinliği

27 dakika önce

Kültür Koleji tarafından, İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 15'incisi düzenlenen "IB Day" etkinliği, "Gelecek İçin IB Yaklaşımları" temasıyla gerçekleşti.

Kültür Koleji tarafından, İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 15'incisi düzenlenen "IB Day" etkinliği, "Gelecek İçin IB Yaklaşımları" temasıyla gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:27 Kaynak: AA

İstanbul Kültür Üniversitesi, Güncel
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