Kültür Kolejinden "15. Ib Day" Etkinliği
27 dakika önce
Kültür Koleji tarafından, İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 15'incisi düzenlenen "IB Day" etkinliği, "Gelecek İçin IB Yaklaşımları" temasıyla gerçekleşti.
Kültür Koleji tarafından, İstanbul Kültür Üniversitesi
ev sahipliğinde bu yıl 15'incisi düzenlenen "IB Day" etkinliği, "Gelecek İçin IB Yaklaşımları" temasıyla gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:27 Kaynak: AA
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