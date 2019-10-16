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Kültür Konseyi'nden Bilecik'e ziyaret

2 saat önce

Kültür Konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş ve beraberindeki heyet, Bilecik kent merkezi ve Söğüt ilçesinde incelemede bulundu.

Kültür Konseyi'nden Bilecik'e ziyaret, System.String[]

Kültür Konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş ve beraberindeki heyet, Bilecik kent merkezi ve Söğüt ilçesinde incelemede bulundu.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Kültür Konseyi Başkanı Eriş ve beraberindeki heyetle birlikte tarihi mekanların ziyaretinin ardından, yörenin sosyo kültürel varlığını geliştirmek üzere nelerin yapılabileceği, yapılacak istişarelerle tarihi varlığın, geniş bir yelpazede değerlendirilerek mastır planı hazırlanması konuları ele alındı.


Söğüt'te tarihi varlığı gün yüzüne çıkarmak üzere bugüne kadar gerçekleştirilenler ve tasarlananlar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade eden Kültür Konseyi Başkanı Eriş, "Bilecik, Söğüt ve yöreleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Kültür Konseyi tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde 'Soydan Devlete Osmanlı-Söğüt'ten İstanbul'a' sempozyumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca heyet ile birlikte yapılacak çalışmalar ile ilgili inceleme ve değerlendirme raporu hazırlayacağız" ifadelerine yer verdi.


Vali Şentürk, Konsey Başkanı Eriş ve üyeleri Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu, Prof. Dr. Kutgün Eyüpgiller, Prof. Dr. Niyazi Eruslu, Doç. Dr. Vehbi Baysan, Doç. Dr. Ayhan Vergili, Doç. Dr. Hasan Nokay, Doç. Dr. Şadi Polat ve Doç. Dr. Halil Kütük ile birlikte hayata geçirilmesi planlanan 'Yaşayan Kayı Obası' projesinin yapılması düşünülen alanda incelemede bulundu. - BİLECİK

Murat Öztürk, Bilecik, Söğüt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
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