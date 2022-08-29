Bakan Kirişci: "Gençlik bizim geleceğimiz, gençlik her şeyimiz" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Gençlik bizim geleceğimiz, gençlik her şeyimiz"

29.08.2022 11:58

Kültür Kuşağı Ankara programı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin salona girişi Sinevizyon gösterimi Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına katıldı.

Kültür Kuşağı Ankara programı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin salona girişi

Sinevizyon gösterimi

Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına katıldı. (1)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Cengiz Aytmatov, Vahit Kirişci, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: 'Gençlik bizim geleceğimiz, gençlik her şeyimiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: "Gençlik bizim geleceğimiz, gençlik her şeyimiz" - Son Dakika
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