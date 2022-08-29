Kültür Kuşağı Ankara programı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin salona girişi
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Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına katıldı. (1)
Kaynak: AA
Bekir Pakdemirli, Cengiz Aytmatov, Vahit Kirişci, Ankara, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Bakan Kirişci: 'Gençlik bizim geleceğimiz, gençlik her şeyimiz' - Son Dakika
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