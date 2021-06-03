Kültür Merkezi İnşaatı, Kaldığı Yerden Kısa Süre Sonra Tekrar Başlayacak - Son Dakika

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ı ziyaret ettiklerini ve Bakan Yardımcısının Kültür Merkezi inşaatının kaldığı yerden kısa süre sonra tekrar başlamayacağını ifade ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan, Ünye Kültür Merkezi inşaatının kaldığı yerden tekrar başlayacağını ifade etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sn. Nadir Alparslan'ı AK Parti İlçe Başkanımız Sn. Kenan Selim Argan, Kadın Kolları Başkanımız Sn. Neşe Akgül Tiyaloğlu ve Gençlik Kolları Başkanımız Sn. Abdulkadir Demir ile birlikte ziyaret ederek Kültür Merkezimizin son durumunu, Ünye Kalesi 3. etap restorasyon çalışması ve UNESCO projeleri başta olmak üzere ilçemizin turizm yatırımlarını konuştuk. Sayın Bakan Yardımcımız, Kültür Merkezi inşaatının kaldığı yerden kısa süre sonra tekrar başlayacağını ve hiçbir sorunun olmadığını bizlere müjdeledi. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. "