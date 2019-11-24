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Kültür merkezine uğur ışılak'ın adı verildi

6 saat önce

Kültür merkezine Uğur Işılak'ın adı verildi (2)ADININ VERİLDİĞİ KÜLTÜR MERKEZİNDE SAHNE ALDIŞarkıcı Uğur Işılak, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde adının verildiği kültür merkezinin açılış töreninde hemşerilerine konser verdi.

Kültür merkezine Uğur Işılak'ın adı verildi (2)

ADININ VERİLDİĞİ KÜLTÜR MERKEZİNDE SAHNE ALDI

Şarkıcı Uğur Işılak, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde adının verildiği kültür merkezinin açılış töreninde hemşerilerine konser verdi. Konsere, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Erkan Seyhan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Işılak'ın sevilen eserlerini seslendirdiği konserde, 'Koçhisar Elleri' türküsü salondan büyük ilgi gördü.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, konser sonunda, Işılak'a tuzdan yapılmış ay yıldızlı heykel hediye etti. Işılak da konserde kullandığı sazı Çelik'e armağan etti.

Kültür merkezine uğur ışılak'ın adı verildi

Şereflikoçhisar, Uğur Işılak, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:38 Kaynak: DHA
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