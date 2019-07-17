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Kültür merkezinin adı ' Muhsin Yazıcıoğlu' oldu

2 saat önce

Sivas'ta yapımı bitme aşamasına gelen kültür merkezinin adı 'Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ' olduKadı Burhannetin mahallesinde yapımına başlanan ve bitme aşamasına gelen kültür merkezinin adı alınan kararla birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun...

Kültür merkezinin adı ' Muhsin Yazıcıoğlu' oldu, System.String[]
Sivas'ta yapımı bitme aşamasına gelen kültür merkezinin adı 'Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ' oldu

Kadı Burhannetin mahallesinde yapımına başlanan ve bitme aşamasına gelen kültür merkezinin adı alınan kararla birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımında sona gelen kültür merkezinde incelemelerde bulunarak merkezin ismini açıkladı.

Sivas'ta her alanda olağanüstü değerler olduğunu dile getiren Salih Ayhan, "Herkesin gönlünde yer etmiş müstesna bir şahsiyetimiz daha var. Hala milletin sevgisi, ona olan muhabbeti,sadakati çok üst seviyede. Bu kim? diyecek olursanız Muhsin Yazıcıoğlu. Bakanımız İsmet Yılmaz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla yaptığımız istişare neticesinde ve eşleri Gülefer hanımefendiyle yaptığımız görüşmede onunda iznini alarak buranın isminin 'Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi' olarak adlandırılması kararı aldık. İlimize hayırlı olsun. " dedi - SİVAS
Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
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