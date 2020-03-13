Kültür Merkezleri kapatıldı, etkinlikler iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür Merkezleri kapatıldı, etkinlikler iptal edildi - Son Dakika

Kültür Merkezleri kapatıldı, etkinlikler iptal edildi

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüsüne yönelik alınan önlemler çerçevesinde kentteki üç farklı Kültür Merkezi kapatıldı.

Kültür Merkezleri kapatıldı, etkinlikler iptal edildi, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüsüne yönelik alınan önlemler çerçevesinde kentteki üç farklı Kültür Merkezi kapatıldı.Yapılacak etkinlikler iptal edildi.


Ülkemizde yaşanabilecek koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, Bandırma'da planlanan bazı etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi. Kurum ve kuruluşlar tarafından etkinlikler için çok yoğun olarak kullanılan Barış Manço Kültür Merkezi ve Santral Kültür Merkezi de Mart ayı sonuna kadar kapatıldı. Tüm dünyada yaşanan ciddi salgın tehdidi nedeniyle özellikle insanların toplu halde bulunduğu ortamların önemli bir risk oluşturduğu göz önüne alınarak, ülkemizde de okullar iki hafta tatil edilmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkinlikleri iptal edilmişti. Bandırma'da da Mart ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler de, bu kapsamda ileri bir tarihe ertelendi.


Bu etkinliklerin yanı sıra, Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen bütün kurslar ile Tunç Başaran Kültür Merkezi'ndeki çalışma salonları da Mart ayı sonuna kadar iptal edildi. Eğitim Destek Evi'nde de eğitime iki hafta ara verildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı Anadolu Üniversitesi, "Açıköğretim sınavları ertelendi" haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2020
00:01 YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI DEVAM ETTİ
00:01 YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI DEVAM ETTİ
23:58 Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
23:56 Tunus'ta koronavirüs tedbirleri artırılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:12:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür Merkezleri kapatıldı, etkinlikler iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]