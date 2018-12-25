Son Dakika Haberleri: Kültür Merkezleri Öğrencileri Arasında Bilgi Yarışması Yapıldı

Kültür Merkezleri Öğrencileri Arasında Bilgi Yarışması Yapıldı

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın 17 ilçesindeki 25 kültür merkezlerindeki kurslara devam eden çocuklar, düzenlenen bir bilgi yarışmasıyla bilgilerini sınadı.

Kültür Merkezleri Öğrencileri Arasında Bilgi Yarışması Yapıldı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın 17 ilçesindeki 25 kültür merkezlerindeki kurslara devam eden çocuklar, düzenlenen bir bilgi yarışmasıyla bilgilerini sınadı.

Kültür merkezlerinde yapılan elemelerde başarılı olan 21 çocuk, 3'erli gruplar halinde birbirleriyle yarıştı. Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen yarışmada çocuklara sözel, sayısal, genel kültür, çoklu yetenek ve sesli sorular soruldu. Çocuklar kendilerini oldukça zorlayan sorular karşısında ter dökerken tiyatro salonundaki aileleri de onların yaşadığı heyecana ortak oldu.

Yarışmaya katılan tüm çocukları motive etmek ve tebrik etmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli armağanlar ve katılım belgesi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu birbirleriyle yarışan bütün çocukları tebrik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:33 Kaynak: İHA

Güngör Yıldız, Aydın, Güncel
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