Son Dakika Haberleri: "Kültür Mirası Atölyesi" çalıştayı
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"Kültür Mirası Atölyesi" çalıştayı

1 saat önce

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Edirne Valiliği'nin iş birliğiyle Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen, "Kültür Mirası Atölyesi" çalıştayı öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyle tamamlandı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Edirne Valiliği'nin iş birliğiyle Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen, "Kültür Mirası Atölyesi" çalıştayı öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyle tamamlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Avrupa ve Balkan ülkelerinden 40 öğrencinin katılımıyla "Kent İçinde Anıt" temasıyla gerçekleşen çalıştayda öğrenciler, Edirne'nin anıt eserlerinde inceleme yaptı.

Çalıştay sonunda, öğrencilerin projelerinden oluşan poster sergisi düzenlenirken, çalıştayı başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üç yıldır uygulanan projenin öğrencilere tecrübe kattığını belirtti.

Çalıştayın titizlikle yapıldığını ve başarıyla tamamlandığını anımsatan Prof. Dr. Tabakoğlu, şunları kaydetti:

" İlginin ve katılımın yoğun gerçekleştiği atölye çalışmaları neticesinde, birbirinden değerli, yeni ve farklı projeler ortaya çıktı. Önemli ve anlamlı bulduğumuz bu tür çalışmaların bir amaca ulaşarak, öğrencilerin elinde önemli referans ve donelere dönüşmesi bizler için son derece keyif verici. Burada edindiğiniz bilgi ve tecrübeler, gelecekte size rehberlik edecek. Bu çalışmayla sizlere, Edirne bilgisi ve sevgisini birlikte kazandırmış olduk.

Gece ve gündüz sürekli sizlerle beraber olan, bilgi ve tecrübelerini sizinle paylaşan ve çalışmanın gerçekleşmesinde değerli emekleri olan Mimarlık Fakültemiz akademisyenlerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Edirne, Osmanlı kültür ve medeniyetinin harikulade yaşandığı, hissedildiği, öğrendikçe merakının arttığı, insanı kendisine çeken, sahip olduklarıyla sarıp sarmalayan bir şehir. Siz ona dokundunuz, o da bir gül edasıyla sizi sardı, sarmaladı."

Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sennur Akansel, çalıştayın öğrencilere önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Trakya Üniversitesi, Edirne Valiliği, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:16 Kaynak: AA
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