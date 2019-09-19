Son Dakika Haberleri: Kültür Park alt geçidi genişletiliyor
Son Dakika Güncel Haber

Kültür Park alt geçidi genişletiliyor

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, ilçedeki araç ve yaya yollarında sıkıntıya sebep olan noktalara müdahale ediyor.

Kültür Park alt geçidi genişletiliyor, System.String[]

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, ilçedeki araç ve yaya yollarında sıkıntıya sebep olan noktalara müdahale ediyor.


Atatürk Kültür Parkı'na giden yolda yayalar tarafından yoğun olarak kullanılan ancak dar ve alçak olduğu için çeşitli sıkıntılar yaşatan alt geçit, belediyenin Karayolları ile yaptığı görüşmeler neticesinde 2 metre genişlikten 7 metreye ulaştırılacak. Bu çalışmaların bütçesi ise tamamen Karayolları tarafından karşılanacak.


Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk Kültür Parkı'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları halen süren kültür merkezi de faaliyete geçtiğinde, bölgedeki yaya ve araç trafiği daha da artacak ve sıkıntılara sebebiyet verecekti. Bunlar yaşanmadan, belediye olarak Karayolları ile temas kurup, bu meseleyi halletmek için harekete geçtik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde de belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan, burasının Karayolları tarafından çözülmesini sağladık. Halihazırda 2 metre olan ve hem alçak hem de dar olduğu için sorun yaşatan alt geçit, çalışmalar tamamlandığında 7 metreye ulaşacak ve buradaki araç ve yaya trafiği rahat bir nefes alacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mustafa Kemal Atatürk, Karacabey Belediyesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı
FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşının 9 bin lira olduğu duruşmada ortaya çıktı Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:52:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür Park alt geçidi genişletiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]