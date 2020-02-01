Kültür sanat etkinliklerinin bilgileri online olarak takip edilebilecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kültür sanat etkinliklerinin bilgileri online olarak takip edilebilecek - Son Dakika

Kültür sanat etkinliklerinin bilgileri online olarak takip edilebilecek

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleriyle ilgili bilgileri sanatseverler bu aydan itibaren online olarak takip edebilecek.

Kültür sanat etkinliklerinin bilgileri online olarak takip edilebilecek, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleriyle ilgili bilgileri sanatseverler bu aydan itibaren online olarak takip edebilecek.

Beşiktaş Belediyesi kültür sanat faaliyetlerinin kolay ulaşılabilir olması için aylık etkinlik kitapçığını kurumsal sitesinden online yayınlayarak Beşiktaşlıların hizmetine sundu. Tiyatro oyunlarından, çocuk oyunlarına, gösterilerden konserlere kadar çok çeşitli etkinlikler Beşiktaşlı sanatseverlerle buluşuyor.

Kültür ve sanat etkinliklerinin önemine vurgu yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat uygulamayla ilgili şunları söyledi:

"Beşiktaş'ı 'yaratıcılığın vahası' haline getirmek hedefiyle çıktığımız yolda, 2020'de de kentimizi kültür ve sanatın başkenti yapmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda, tiyatronun çocukların kişisel gelişimindeki olumlu etkisini göz önünde bulundurarak, sahnelerimizi çok sayıda çocuk oyununa açıyoruz. Programımızda çocuklara ortak çabayı aşılayan ve dostluğun önemini vurgulayan oyunlar bolca yer alırken, yetişkinlere yönelik oyunlarımızda ise evrensel değerler öne çıkıyor."


Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor
Boateng'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu! İşte 1.5 sezonda kazanacağı para Oğuzhan Özyakup, Van Persie'den özür dilediğini açıkladı Sivrice depreminde herkes kaçarken servise devam eden garson dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:30:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür sanat etkinliklerinin bilgileri online olarak takip edilebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]