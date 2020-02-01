Kültür sanat etkinliklerinin bilgileri online olarak takip edilebilecek - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleriyle ilgili bilgileri sanatseverler bu aydan itibaren online olarak takip edebilecek.

Beşiktaş Belediyesi kültür sanat faaliyetlerinin kolay ulaşılabilir olması için aylık etkinlik kitapçığını kurumsal sitesinden online yayınlayarak Beşiktaşlıların hizmetine sundu. Tiyatro oyunlarından, çocuk oyunlarına, gösterilerden konserlere kadar çok çeşitli etkinlikler Beşiktaşlı sanatseverlerle buluşuyor.

Kültür ve sanat etkinliklerinin önemine vurgu yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat uygulamayla ilgili şunları söyledi:

"Beşiktaş'ı 'yaratıcılığın vahası' haline getirmek hedefiyle çıktığımız yolda, 2020'de de kentimizi kültür ve sanatın başkenti yapmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda, tiyatronun çocukların kişisel gelişimindeki olumlu etkisini göz önünde bulundurarak, sahnelerimizi çok sayıda çocuk oyununa açıyoruz. Programımızda çocuklara ortak çabayı aşılayan ve dostluğun önemini vurgulayan oyunlar bolca yer alırken, yetişkinlere yönelik oyunlarımızda ise evrensel değerler öne çıkıyor."