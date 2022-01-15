"Kültür Sanat Konuşmaları" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), kültür sanatın ele alındığı "Kültür Sanat Konuşmaları" etkinliği düzenledi.

Birikim Okulları Ümraniye Kampüsü'ndeki etkinliğin açılışına katılan Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, AGD bünyesinde Kültür Sanat Komisyonu kurulduğunu belirterek, "Kültür ve sanatı, bir toplumun olmazsa olmazı ve aslında hayat emaresi olarak görebiliriz." dedi.

Kurdaş, 50 yıllık yayın hayatı bulunan Milli Gazete'nin kültür-sanat bakımından bir hazine olduğunu aktararak, "Milli Gazete'nin sütunlarından Necip Fazıl, İsmet Özel ve Cemil Meriç gibi isimler geçti. Hakikaten kültür sanat adına güzel kalemler, Milli Gazete ile var oldu. Kültür sanat adına Milli Gazete'nin yeri her zaman farklıdır." ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanatla ilgili konuşup, yazacakların iyi niyetle işe başlaması gerektiğinin altını çizen Kurdaş, kültür, sanat alanındaki çalışmaların toplumu ve özellikle gençleri ayağa kaldırması gerektiğini kaydetti.

"Bu yılın sonuna kadar 81 ilde kültür sanat komisyonlarımızı kurmuş olacağız"

AGD Kültür Sanat Komisyon Başkanı Mehmet Fatih Evyapan da AGD'nin 47. döneminde Kültür Sanat Komisyonu kurulduğunu söyleyerek, "Bu yılı planlama yılı olarak düşündük ve inşallah bu yılın sonuna kadar 81 ilde kültür sanat komisyonlarımızı kurmuş olacağız. İkinci hedef olarak, bütün illerimizin il kültür sanat envanterlerini çıkarmayı planladık. Ayak bastığımız coğrafyayı tanımaya ve tanıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Halk Eğitim Merkezlerinin atölye alanları olarak kullanılması için bir protokol yapmayı hedeflediklerini aktaran Evyapan, gençlerin kültür, sanatla daha çok ilgilenmeleri için çalışacaklarını dile getirdi.

AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu ise programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını kaydederek, etkinliğin İstanbul'dan sonra Anadolu'daki büyükşehirlerde yapılmasını da arzu ettiğini aktardı.

Üç oturumla devam edecek Kültür Sanat Konuşmaları'nda yazar Ali Haydar Haksal, şair Hüseyin Akın, gazeteci Bedir Acar, sinema eleştirmenleri İhsan Kabil ve Abdülhamit Güler'in de aralarında olduğu isimler konuşma yapacak.